На новой барнаульской набережной произошел оползень

На барнаульской набережной произошел оползень. 30 июня 2018 года. Фото: Артём Бельчиков vk.com/barneos22. На барнаульской набережной произошел оползень. 30 июня 2018 года. Фото: Артём Бельчиков vk.com/barneos22. На барнаульской набережной произошел оползень. 30 июня 2018 года. Фото: Артём Бельчиков vk.com/barneos22. На барнаульской набережной после дождя стоит большая лужа. 30 июня 2018 года. Фото: Анна Пригожук-Булгакова vk.com/barneos22.

Также посетители набережной пишут, что на одном из ее участков после дождя скапливается вода, образуя большую лужу.

Напомним, что в течение всего 2017 года в Нагорном парке периодически образовывались трещины на террасах. О возможных причинах этого altapress.ru рассказывал руководитель компании-подрядчика в октябре 2017 года. Барнаульцы даже предлагали установить в Нагорном памятник незадачливым строителям. Тогда подрядчик сообщал, что появление трещин не является гарантийным случаем.

В начале июня 2018 года на дорожках склона парка устранили трещины.

А в самом парке после зимы вздулась плитка на тротуарах.

Также парк и набережная пострадали после разрушительного урагана, пронесшегося по Барнаулу 23 июня.