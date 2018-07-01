На новой барнаульской набережной произошел оползень

30 июня в Барнауле после сильных дождей произошел оползень на склоне новой обской набережной, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22. Грунт промыло и он съехал вместе с газоном, обнажив глину.
Также посетители набережной пишут, что на одном из ее участков после дождя скапливается вода, образуя большую лужу.
Напомним, что в течение всего 2017 года в Нагорном парке периодически образовывались трещины на террасах. О возможных причинах этого altapress.ru рассказывал руководитель компании-подрядчика в октябре 2017 года. Барнаульцы даже предлагали установить в Нагорном памятник незадачливым строителям. Тогда подрядчик сообщал, что появление трещин не является гарантийным случаем.
В начале июня 2018 года на дорожках склона парка устранили трещины.
А в самом парке после зимы вздулась плитка на тротуарах.
Также парк и набережная пострадали после разрушительного урагана, пронесшегося по Барнаулу 23 июня.
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