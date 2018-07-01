Штормовое предупреждение: жара и град опять угрожают Алтаю

В этот период, по данным синоптиков, местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 выше. До 2 июля местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), а в Зональном районе чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Днем в воскресенье по краю ожидается до +26...+31 градусов. В некоторых районах пройдут дожди, грозы, возможен град. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле 1 июля будет жарко: +26...+28 градусов. В первой половине дня дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.