Штормовое предупреждение: жара и град опять угрожают Алтаю

1 июля в Алтайском крае будет дождливо и жарко, сообщают в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На территории края с 30 июня по 2 июля действует штормовое предупреждение.
В этот период, по данным синоптиков, местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 выше. До 2 июля местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), а в Зональном районе чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
Днем в воскресенье по краю ожидается до +26...+31 градусов. В некоторых районах пройдут дожди, грозы, возможен град. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Барнауле 1 июля будет жарко: +26...+28 градусов. В первой половине дня дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.
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