В Барнауле из-за дождя затопило квартиры в многоэтажке.

В Барнауле 30 июня из-за сильного ливня затопило несколько квартир в 5-этажном доме на улице Гоголя. На прошлой неделе с этого здания ветер снес часть крыши, пишут пострадавшие жильцы в группе "Барнаул 22".
Неделю назад одна из пользователей сообщала, что верхние этажи затопит после первого дождя. Так и произошло после субботнего ливня.
В группе пишут, что дождь показал работу управляющей компании. Пользователи говорят,что крышу никто не чинил, поэтому жильцы верхних этажей долго вычерпывали воду из своих квартир.
Пострадавшие рассказали, что у них промокли стены и потолок. Они считают, что ничего бы не случилось, если бы крышу починили на прошлой неделе.
Напомним , вечером 23 июня на Барнаул обрушился грозовой шторм. Отключение воды и света, ЧП на Оби и дорогах города, поваленные деревья и дома без крыш — это далеко не все последствия непогоды.
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