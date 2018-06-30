В Барнауле из-за дождя затопило квартиры в многоэтажке.

Неделю назад одна из пользователей сообщала, что верхние этажи затопит после первого дождя. Так и произошло после субботнего ливня.

В группе пишут, что дождь показал работу управляющей компании. Пользователи говорят,что крышу никто не чинил, поэтому жильцы верхних этажей долго вычерпывали воду из своих квартир.

Пострадавшие рассказали, что у них промокли стены и потолок. Они считают, что ничего бы не случилось, если бы крышу починили на прошлой неделе.

Напомним , вечером 23 июня на Барнаул обрушился грозовой шторм. Отключение воды и света, ЧП на Оби и дорогах города, поваленные деревья и дома без крыш — это далеко не все последствия непогоды.