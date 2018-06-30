Автобус заглох в огромной луже в Барнауле, вода заполнила салон.

В Барнауле днем 30 июня после сильного дождя автобус заглох в луже, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22".
Автобус №60 ехал по затопленной улице Попова перед Павловским трактом и заглох. Вода попала в салон, а водитель пытался спасти технику. Пассажиры отнеслись к ЧП спокойно.
В другом автобусе струи дождя также попадали в салон. По словам очевидцев, пассажиры пересели на другую сторону транспорта и ехали дальше.
Напомним, на сутки 30 июня в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за дождей и усиления ветра. В Барнауле серьезно затопило несколько улиц.
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