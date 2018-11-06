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В сети появились фото авианосца «Адмирал Кузнецов» после ЧП с плавдоком

В сети опубликованы снимки авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», пострадавшего во время затопления ПД-50 под Мурманском.

"Адмирал Кузнецов" в ПД-50.
"Адмирал Кузнецов" в ПД-50.
Ирина Васильева/Военный Осведомитель, vk.com/milinfolive

На фото видно, что на одной из палуб корабля по-прежнему лежит обрушенный кран.

Ночью 30 октября на 82-м судоремонтном заводе затонул плавучий супердок. В этот момент внутри него находился авианосец.

Когда стало очевидно, что ПД-50 тонет, дали срочную команду экипажу авианосца «Адмирал Кузнецов» «отдать концы». Решительные и оперативные действия моряков не привели к более печальным последствиям. Погружение плавдока прошло нештатно, в нерасчетном режиме. Тем не менее, авианосец «Адмирал Кузнецов» встал на воду, сообщают в соцсетях сотрудники Центра судоремонта «Звездочка».

Корабль удалось спасти, но док затонул. Трое человек пострадали, еще один пропал без вести и до сих пор не найден.

Размером с Красную площадь

Между тем затонувший плавучий док (ПД-50), который использовали при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов», может остаться на дне. Вместо утраченного сооружения возможно будет закуплена новая техника, рассказал «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник.

ПД-50 сильно ударился о грунт при затоплении. Уничтожены оба крана, находившихся на доке, пишет «Север Пост».

Сейчас док лежит на дне со значительным уклоном по осевой линии на краю «ямы». Одна из его сторон находится на глубине порядка 10 метров, другая — на глубине около 30 метров. По оценкам экспертов, его сползание в «яму» может сдерживать «воздушный пузырь», образовавшийся в незаполненных водой отсеках ПД-50, сообщает «Лента.ру».

Затонувший док — размером с Красную площадь в Москве.

ПД-50

ПД-50 — крупнейший плавучий док. Построен в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР. Длина дока составляет 330 метров, ширина — 67 метров, грузоподъемность — 80 тыс. тонн, он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок.

Именно там ремонтируются крупнейшие надводные корабли ВМФ РФ — авианосец «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Петр Великий».

Что известно об авианосце

«Адмирал Кузнецов», «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — тяжелый авианесущий крейсер, единственный в составе ВМФ России в своём классе. Авианосец рассчитан штатно по проекту на базирование и обслуживание 28 самолетов и 24 вертолетов.

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