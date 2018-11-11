Появилось видео, как в Шерегеше снегоуборочный трактор наехал на женщину

9 ноября в Шерегеше снегоуборочный трактор задавил женщину. На видео попал момент смертельного происшествия, пишет news. vse42.ru.

Водитель трактора во время уборки снега при движении задним ходом не заметил 43-летнюю женщину, сообщает news. vse42.ru.

Пострадавшую госпитализировали, она умерла в больнице. По данным СМИ, снегоуборочным трактором управлял 64-летний мужчина.