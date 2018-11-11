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Происшествия
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Появилось видео, как в Шерегеше снегоуборочный трактор наехал на женщину

9 ноября в Шерегеше снегоуборочный трактор задавил женщину. На видео попал момент смертельного происшествия, пишет news. vse42.ru.

Уборка снега, лопата.
Уборка снега, лопата.
СС0

Водитель трактора во время уборки снега при движении задним ходом не заметил 43-летнюю женщину, сообщает news. vse42.ru.

Пострадавшую госпитализировали, она умерла в больнице. По данным СМИ, снегоуборочным трактором управлял 64-летний мужчина.

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