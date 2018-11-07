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Происшествия
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Появились видео с места убийства мужчин в алтайской школе искусств

На телеканале «Катунь 24» опубликовали видео с места убийства двоих мужчин в селе Ларичиха Тальменского района.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

На кадрах видны следы крови на полу.

Altapress.ru писал, что полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве. Им оказался 16-летний местный житель, сообщает Следственный комитет,

Напомним, 6 ноября в селе Ларичиха в помещении филиала Тальменской школы искусств, в которой проходит капитальный ремонт, были обнаружены тела двух рабочих возрасте 40 и 34 лет.

Как сообщали очевидцы, мужчины работали в бригаде, которая перекрывала крышу этого учебного заведения. На телах были обнаружены признаки насильственной смерти. В тот же день следователи задержали подозреваемого в убийстве — 16-летнего местного жителя.

По данным следствия, вечером 5 ноября двое рабочих и подросток вместе распивали спиртные напитки. Позже между ними произошел конфликт, после которого несовершеннолетний покинул помещение. Через некоторое время он вернулся с деревянным брусом и причинил мужчинам множественные раны, от которых они скончались на месте происшествия.

Несовершеннолетний подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следствию предстоит установить причины и условия, способствовавшие совершению подростком особо тяжкого преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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