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6 ноября
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Жизнь
28

Сел в лужу. В Алтайском заповеднике сняли странное видео с медведем

Сотрудникам Алтайского биосферного заповедника удалось запечатлеть необычные кадры: как медведь плюхается лужу со льдом и некоторое время в ней сидит. По словам ученых, мотивы этого поступка понять сложно.

Медведь в Алтайском заповеднике.
Медведь в Алтайском заповеднике.
Юрий Калинкин

«Нам сложно понять, почему медведь в холод залез в лужу со льдом. Кабаны также в этой луже в эту ночь плескались, — рассказывает старший научный сотрудник, териолог Алтайского заповедника Юрий Калинкин, - Скорее всего, это своеобразная грязевая ванна. В летний период и кабаны, и медведи регулярно ими пользуются. Это помогает им бороться с кровососущими насекомыми и накожными паразитами, видимо, они их достают и осенью…».

Кадры были получены с видеорегистратора, установленного на Белинской террасе.

В сентябре жители поселка Яйлю сняли на видео трех медведей, переплывающих Телецкое озеро. Медведица с двумя медвежатами плыли по заливу Юрга.

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