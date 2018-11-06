Сел в лужу. В Алтайском заповеднике сняли странное видео с медведем

«Нам сложно понять, почему медведь в холод залез в лужу со льдом. Кабаны также в этой луже в эту ночь плескались, — рассказывает старший научный сотрудник, териолог Алтайского заповедника Юрий Калинкин, - Скорее всего, это своеобразная грязевая ванна. В летний период и кабаны, и медведи регулярно ими пользуются. Это помогает им бороться с кровососущими насекомыми и накожными паразитами, видимо, они их достают и осенью…».
Кадры были получены с видеорегистратора, установленного на Белинской террасе.
В сентябре жители поселка Яйлю сняли на видео трех медведей, переплывающих Телецкое озеро. Медведица с двумя медвежатами плыли по заливу Юрга.