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В Алтайском крае заметили мужчину, который гулял с медведем

В селе Михайловское прохожие увидели мужчину, который гулял с медведем, пишет газета «Сельская правда».

Медведь в селе.
Медведь в селе.
mizinfo.ru, газета "Сельская правда".

Животное заметили на центральном проспекта села. Выяснилось, что этот медведь — цирковой. Он вместе с акробатами, жонглерами и другими артистами цирка путешествует по России почти круглый год. Село Михайловское стало одной из остановок цирка.

Дрессировщик решил прогуляться с медведем, чтобы размяться после поездки. Животному, которого зовут Михаил, полгода. На манеж зверь впервые вышел три месяца назад. В репертуаре циркача уже есть несколько трюков.

Миша очень любит сладкое, особенно мед и бананы, отличается добродушным и покладистым характером, за что очень любим зрителями, —отмечает издание.

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