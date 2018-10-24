В Алтайском крае заметили мужчину, который гулял с медведем

В селе Михайловское прохожие увидели мужчину, который гулял с медведем, пишет газета «Сельская правда».

Животное заметили на центральном проспекта села. Выяснилось, что этот медведь — цирковой. Он вместе с акробатами, жонглерами и другими артистами цирка путешествует по России почти круглый год. Село Михайловское стало одной из остановок цирка.

Дрессировщик решил прогуляться с медведем, чтобы размяться после поездки. Животному, которого зовут Михаил, полгода. На манеж зверь впервые вышел три месяца назад. В репертуаре циркача уже есть несколько трюков.