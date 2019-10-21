В Сети появилось видео с места убийства девочки из Саратова

Следственный комитет России опубликовал в своем Youtube-канале видеозапись следственного эксперимента, проведенного в Саратове с мужчиной, признавшемся в убийстве девятилетней девочки. Чуть раньше была также опубликована запись его допроса, где он спокойно признается в преступлении.

Обвиняемый в убийстве мужчина в наручниках на видео говорит: «То есть, проходя мимо, она сказала что-то насчет гаража. Дальше я развернулся, получается, наоборот, зажал ей рот и завел ее сюда».

Затем звук на записи исчезает. Мужчину заводят внутри гаража, там он что-то показывает и рассказывает, сообщает РБК.

Девятилетняя школьница Саратова пропала 9 октября по пути в школу. Ее тело нашли среди гаражей немного времени спустя.

11 октября СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель, который отбывал наказание за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

В дальнейшем следком показал видео, на котором этот мужчина спокойно признается в убийстве девочки. Его зовут Михаил Туватин. Он сказал, что задушил девочку из-за страха, что она расскажет кому-нибудь, что он пользуется чужим заброшенным гаражом.

Это преступление вызвало большой общественный резонанс в России. В Барнауле после трагедии сняли видео об опасном пути детей в школу. Депутаты Госдумы от Саратовской области высказались за отмену моратория на смертную казнь.