В сети появилось видео вооруженной потасовки ЧОПовца с полуголым жителем Новоалтайска

Жители Новоалтайска стали свидетелями потасовки между сотрудником частного охранного предприятия «Сотня» и полуголым мужчиной около пивного бара. Видео с камер наблюдения опубликовали в Telegram-канале «Барнаул в курсе событий».

Свидетели говорят, что инцидент произошел 30 августа. К бару охранники приехали по тревожному вызову и, судя по видео, один из них пытался утихомирить дебошира. Сначала он выступил с мужчиной в рукопашную.

Напарник коллеге не помогал, пока ЧОПовец не оказался на земле.

«Далее избитый достал табельное оружие и произвел предупредительный выстрел в воздух. Что произошло дальше история умалчивает», — пишет источник.

Охранники ЧОП «Сотня» заработали дурную славу. В Барнауле неоднократно происходили неоднозначные эпизоды с участием сотрудников этого предприятия.

Например, ночью 10 ноября 2019 года у пивного магазина произошла драка. Со слов свидетельницы, сотрудник ЧОПа несколько раз брызнул в лицо мужчине перцовым баллончиком и начал бить ни за что.

В 2018 году произошел аналогичный случай. Охранники «Сотни» и клиенты магазина-бара подрались. Мужчину тогда били шваброй, руками и ногами, брызгали в лицо из перцового баллончика. Следствие пришло к выводу, что сотрудники ЧОП вышли за пределы своих полномочий.