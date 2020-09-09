Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 сентября 10°C
Происшествия

В сети появилось видео вооруженной потасовки ЧОПовца с полуголым жителем Новоалтайска

Жители Новоалтайска стали свидетелями потасовки между сотрудником частного охранного предприятия «Сотня» и полуголым мужчиной около пивного бара. Видео с камер наблюдения опубликовали в Telegram-канале «Барнаул в курсе событий».

Потасовка с охранником в Новоалтайске.
Потасовка с охранником в Новоалтайске.
Скриншот видео

Свидетели говорят, что инцидент произошел 30 августа. К бару охранники приехали по тревожному вызову и, судя по видео, один из них пытался утихомирить дебошира. Сначала он выступил с мужчиной в рукопашную.

Напарник коллеге не помогал, пока ЧОПовец не оказался на земле.

«Далее избитый достал табельное оружие и произвел предупредительный выстрел в воздух. Что произошло дальше история умалчивает», — пишет источник.

Охранники ЧОП «Сотня» заработали дурную славу. В Барнауле неоднократно происходили неоднозначные эпизоды с участием сотрудников этого предприятия.

Например, ночью 10 ноября 2019 года у пивного магазина произошла драка. Со слов свидетельницы, сотрудник ЧОПа несколько раз брызнул в лицо мужчине перцовым баллончиком и начал бить ни за что.

В 2018 году произошел аналогичный случай. Охранники «Сотни» и клиенты магазина-бара подрались. Мужчину тогда били шваброй, руками и ногами, брызгали в лицо из перцового баллончика. Следствие пришло к выводу, что сотрудники ЧОП вышли за пределы своих полномочий.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость