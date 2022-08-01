В Сибири девочка-подросток забеременела от пожилого депутата

Об этом преступлении стало известно от медиков — девушка обратилась к врачу. Доктор подтвердил, что девочка находится на 14-й неделе беременности и обратился в полицию.
Следователи возбудили дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Мужчине грозит до четырех лет колонии.
Сама потерпевшая утверждает, что все прошло по взаимному согласию.
Ранее под Екатеринбургом четырехлетняя девочка сгорела на глазах у родителей.