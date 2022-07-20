Заживо сгорела на глазах у родителей четырехлетняя девочка

Ребенок находился дома с родителями — они вместе с годовалым младенцем успели выйти из горящего дома.
Тело сгоревшей на глазах у родителей россиянки нашли пожарные.
«Девочка, похоже, забежала на мансарду, пыталась спрятаться от огня. Но пожарных вызвали поздно. Когда они прибыли, все уже горело», — рассказал очевидец пожара Ura.ru.
Пострадал отец девочки, его госпитализировали с острым отравлением продуктами горения, пишет Lenta.ru.
О причинах пожара не сообщается.
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