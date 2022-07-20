20 июля
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Происшествия

Заживо сгорела на глазах у родителей четырехлетняя девочка

Под Екатеринбургом при пожаре в частном доме заживо сгорела четырехлетняя девочка, сообщил секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пишет KP.RU.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Ребенок находился дома с родителями — они вместе с годовалым младенцем успели выйти из горящего дома.

Тело сгоревшей на глазах у родителей россиянки нашли пожарные.

«Девочка, похоже, забежала на мансарду, пыталась спрятаться от огня. Но пожарных вызвали поздно. Когда они прибыли, все уже горело», — рассказал очевидец пожара Ura.ru.

Пострадал отец девочки, его госпитализировали с острым отравлением продуктами горения, пишет Lenta.ru.

О причинах пожара не сообщается.

Ранее школьник угнал автомобиль у матери, столкнулся с лесовозом и сгорел заживо.

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