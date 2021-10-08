В Сибири госпитализированы дети после посещения школьной столовой

В одной из красноярских школ дети отравились после посещения столовой, сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Пострадавших госпитализировали. У шести детей было диагностирована «острая кишечная инфекция». Все дети были из разных классов.

Сейчас их состояние удовлетворительное.

Роспотребнадзор взял пробы готовой продукции, сырья, воды и смывов с поверхностей технологического оборудования в столовой образовательного учреждения, пишет Газета.Ru. Также будут обследованы работники пищеблока.

Ситуацию взяли на контроль в краевом управлении ведомства.

Ранее глава Роспотребнадзора пояснила, почему под запретом в школьных столовых оказались макароны по-флотски.

А в Барнауле обсудили бесплатное и безопасное школьное питание.

Представитель алтайского Роспотребнадзора Елена Боброва напомнила, что «особое внимание необходимо уделить принципам здорового питания: калорийности, соотношению белков, жиров и углеводов».

Контролем организации питания займется общественная межведомственная комиссия, появившаяся в этом году.