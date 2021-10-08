8 октября 6°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Сибири госпитализированы дети после посещения школьной столовой

В одной из красноярских школ дети отравились после посещения столовой, сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Школа, столовая
Школа, столовая
Фото Анна Зайкова

Пострадавших госпитализировали. У шести детей было диагностирована «острая кишечная инфекция». Все дети были из разных классов.

Сейчас их состояние удовлетворительное.

Роспотребнадзор взял пробы готовой продукции, сырья, воды и смывов с поверхностей технологического оборудования в столовой образовательного учреждения, пишет Газета.Ru. Также будут обследованы работники пищеблока.

Ситуацию взяли на контроль в краевом управлении ведомства.

Ранее глава Роспотребнадзора пояснила, почему под запретом в школьных столовых оказались макароны по-флотски.

А в Барнауле обсудили бесплатное и безопасное школьное питание.

Представитель алтайского Роспотребнадзора Елена Боброва напомнила, что «особое внимание необходимо уделить принципам здорового питания: калорийности, соотношению белков, жиров и углеводов».

Контролем организации питания займется общественная межведомственная комиссия, появившаяся в этом году.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость