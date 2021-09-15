Глава Роспотребнадзора пояснила, почему под запретом в школьных столовых оказались макароны по-флотски

Дело в том, что ранее управление Роспотребнадзора по Петербургу в Instagram сообщило, что запрещено использовать в школьном питании продукты домашнего изготовления, яичницу-глазунью, макароны по-флотски с мясным фаршем, сырокопченые колбасы, заливные блюда. Пост вызвал широкий резонанс, пишет «Росбалт».

«Да, Роспотребнадзор запретил в школах эти блюда. Но сделал это не сегодня, не вчера и даже не в этом году. Эти изъятия из детского меню существуют уже много-много десятилетий. Почему? Потому что именно в этих продуктах — и мы это знаем не только по научным фактам, но и по конкретным наблюдениям, — очень быстро при любом нарушении технологии или температурного режима развиваются патогенные бактерии, и очень долго выживают», — сказала Попова в эфире радио «КП».