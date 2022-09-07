В Сибири обнаружили нарколабораторию, в которой успели заготовить почти 300 литров запрещенных веществ

Нарколабораторию обнаружили сотрудники УФСБ по Новосибирской области. Трое преступников сбывали синтетические наркотики в больших размерах, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на УФСБ по региону.

Три жителя Новосибирской области организовали нарколабораторию в частном доме садового общества. Там они производили мефедрон.

Двое создавали запрещенное вещество, а третий, организатор группы, отвечал за систему сбыта. Наркотик дилеры планировали продавать через интернет-магазин в виде тайниковых «закладок».

При задержании сотрудники УФСБ обнаружили 270 литров запрещенных прекурсоров и свыше 400 граммов готового мефедрона. Также из нарколаборатории изъяли оборудование для производства наркотиков.