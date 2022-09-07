В Сибири обнаружили нарколабораторию, в которой успели заготовить почти 300 литров запрещенных веществ

Три жителя Новосибирской области организовали нарколабораторию в частном доме садового общества. Там они производили мефедрон.
Двое создавали запрещенное вещество, а третий, организатор группы, отвечал за систему сбыта. Наркотик дилеры планировали продавать через интернет-магазин в виде тайниковых «закладок».
При задержании сотрудники УФСБ обнаружили 270 литров запрещенных прекурсоров и свыше 400 граммов готового мефедрона. Также из нарколаборатории изъяли оборудование для производства наркотиков.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК России („Покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой“). Участники группы находятся под стражей», — уточнили в ведомстве.