7 сентября
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Происшествия

В Сибири обнаружили нарколабораторию, в которой успели заготовить почти 300 литров запрещенных веществ

Нарколабораторию обнаружили сотрудники УФСБ по Новосибирской области. Трое преступников сбывали синтетические наркотики в больших размерах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ по региону.

Лаборатория.
Лаборатория.
СС0

Три жителя Новосибирской области организовали нарколабораторию в частном доме садового общества. Там они производили мефедрон.

Двое создавали запрещенное вещество, а третий, организатор группы, отвечал за систему сбыта. Наркотик дилеры планировали продавать через интернет-магазин в виде тайниковых «закладок».

При задержании сотрудники УФСБ обнаружили 270 литров запрещенных прекурсоров и свыше 400 граммов готового мефедрона. Также из нарколаборатории изъяли оборудование для производства наркотиков.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК России („Покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой“). Участники группы находятся под стражей», — уточнили в ведомстве.

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