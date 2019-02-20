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Происшествия

В Сибири оштрафовали коллекторов за «телефонную атаку» мужчины, не имеющего долгов

В Томской области управление федеральной службы судебных приставов наказало коллекторское агентство за звонки и сообщения местному жителю, не имевшему никаких просроченных обязательств.

Дисковый телефон.
Дисковый телефон.
открытые источники

Коллекторы несколько месяцев требовали от мужчины оплатить долг перед банком, не обращая внимания на его заявления, что он не тот, кто им нужен.

После проверки ведомство привлекло коллекторов к административной ответственности, пишет «Росбалт». Арбитражный суд Томской области назначил агентству штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края пожаловался Путину на психологическое давление коллекторов. Мужчине звонили в запрещенное для звонков время и слишком часто, суд расценил это как психологическое давление. В итоге 14 февраля арбитраж оштрафовал «Первое коллекторское бюро». А чуть раньше штраф наложили и на «Бюро кредитной безопасности «Руссколлектор»: его сотрудники требовали от жителя Ельцовского района погасить задолженность Ивановой, с которой он даже не знаком.

Ранее altapress.ru рассказывал о жителе Заринска, который пострадал от редкого мошенничества: на него без его ведома оформили счет в банке и два микрозайма. Это обернулось массой проблем: мужчину уже больше двух лет регулярно донимают коллекторы, а его кредитная история испорчена.

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