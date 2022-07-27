В Сибири под суд пойдет молодой глава сельсовета, который поспешил подписать документы по ремонту водопровода

В Чановский районный суд Новосибирской области поступило дело по обвинению бывшего главы Блюдчанского сельского совета в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, 29-летний бывший глава Блюдчанского сельсовета в 2019 году заключил пять договоров с организацией, которая занималась ремонтом водопровода. Фирма не исполнила свои обязательства, однако экс-чиновник, зная об этом, подписал акты-приемки за якобы выполненные работы и перечислил компании 1,5 млн рублей. После получения денег организация так и не выполнила свои обязательства.

В ходе разбирательств мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по ч.2. ст. 286 УК РФ. Обвиняемому грозит до семи лет колонии.

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