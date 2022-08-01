В Сибири утонул 10-летний мальчик, который ушел купаться без взрослых

По версии следствия, днем 29 июля 10-летний мальчик вместе со своим 9-летним братом, не сказав родителям, пошли купаться на реке Иртыш.
Вечером младший брат вернулся домой один. При этом он ничего не сказал родителям о том, что второй ребенок утонул. Родители начали активные поиски.
Только ночью он признался, что старший брат зашел в воду и попал в донную яму. Примерно в 2 часа ночи на берегу Иртыша в ходе осмотра обнаружили черные сланцы, кепку и рюкзак.
Сейчас тело пытаются найти водолазы.
Следователи начали проверку всех обстоятельств происшествия, а также условий жизни и воспитания мальчиков. Расследование продолжается.
Ранее в Новосибирской области при пожаре погибли двое взрослых и двое детей.