1 августа
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Происшествия

В Сибири утонул 10-летний мальчик, который ушел купаться без взрослых

СУ СК России по Омской области возбудил уголовное дело после несчастного случая с 10-летним мальчиком, который утонул в Иртыше. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Овраг. Река.
Овраг. Река.
СС0

По версии следствия, днем 29 июля 10-летний мальчик вместе со своим 9-летним братом, не сказав родителям, пошли купаться на реке Иртыш.

Вечером младший брат вернулся домой один. При этом он ничего не сказал родителям о том, что второй ребенок утонул. Родители начали активные поиски.

Только ночью он признался, что старший брат зашел в воду и попал в донную яму. Примерно в 2 часа ночи на берегу Иртыша в ходе осмотра обнаружили черные сланцы, кепку и рюкзак.

Сейчас тело пытаются найти водолазы.

Следователи начали проверку всех обстоятельств происшествия, а также условий жизни и воспитания мальчиков. Расследование продолжается.

Ранее в Новосибирской области при пожаре погибли двое взрослых и двое детей.

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