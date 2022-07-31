В Приморье в летнем лагере отравились 43 ребенка

Дети и один взрослый были госпитализированы. Состояние у них удовлетворительное, сообщает «КП»

«Утром 31 июля 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 43 детей с признаками отравления. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка <…> по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», — пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.

Проверку также организовала прокуратура.

Ранее в Алтайском крае трое детей отравились грибами.