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Происшествия

В Приморье в летнем лагере отравились 43 ребенка

43 ребенка отравились в летнем лагере «Юность» в Приморье,

В столовой.
В столовой.
Анна Зайкова

Дети и один взрослый были госпитализированы. Состояние у них удовлетворительное, сообщает «КП»

«Утром 31 июля 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 43 детей с признаками отравления. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка <…> по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», — пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.

Проверку также организовала прокуратура.

Ранее в Алтайском крае трое детей отравились грибами.

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