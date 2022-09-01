В Сибири задержали мужчину с двумя разделанными косулями

Жителя Омска задержали после обнаружения двух мешков с разделанными тушами. В них лежали части косуль, сообщает « Газета 55 ».

50-летнего омича подозревают в незаконной охоте. Охотинспектор задержал обвиняемого в полутора километрах от села Толбакуль. В багажнике его машины находились мешки с двумя разделанными тушами косуль.

Судя по всему, мужчина пытался избавиться от контрабандного товара. Голова и шкура одного убитого животного полицейские нашли недалеко от места задержания. Вторую жертву подозреваемый утопил в озере.

Кроме того, оперативники обнаружили два зарегистрированных ружья: МР153 и карабин, а также патроны к ним и нож.

Разрешения на охоту у обвиняемого не было. За незаконную охоту мужчине грозит до двух лет колонии. Также ему придется возместить ущерб — 80 тыс. рублей.