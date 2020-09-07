В Сибири завелся «наказатель», расстреливающий машины с детьми и девушками за нарушения ПДД

В Красноярске разыскивают неизвестного водителя, который расстреливает автомобили на проспекте имени Газеты «Красноярский Рабочий», пишет « Проспект Мира ».

Местные жители предположили, что, скорее всего, стреляют в автомобили, водители которых нарушают ПДД.

Как уточнили в региональном МВД, действует «мститель» с июля 2020 года — за пару месяцев от его оружия пострадали пять автовладельцев.

«Поступило пять сообщений от автовладельцев о повреждении их автомобилей. Все случаи произошли одинаково — на проезжей части вблизи Предмостной площади во время движения у машин были разбиты стекла. Полицейские установили, что повреждения произошли от выстрелов из оружия неустановленного образца», — рассказали в ведомстве.

По фактам хулиганства возбудили уголовное дело, неизвестному грозит до 5 лет лишения свободы.



По данным издания, первый случай произошел в начале июля — автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, стоял на светофоре.

Пуля попала в боковое стекло, где сидел ребенок — он не пострадал. Семья предполагает, что стрелок мог ехать в белой Toyota Land Cruiser.

На кадрах автомобиль обгоняет полосу для поворота/разворота и встает за стоп-линией рядом с трамвайными путями, после раздается хлопок.



Другой случай произошел в начале августа. На развороте неизвестный дважды выстрелил в автомобиль Kia Rio, в котором ехала девушка.

Пули попали в боковые окна — осколки разлетелись по всему салону машины.

В следующем инциденте стреляли в заднее стекло автомобиля, водитель которого также обогнал полосу для поворота/разворота и встал за стоп-линией рядом с трамвайными путями.



1 сентября пострадал еще один автомобиль — рассыпалось окно со стороны водителя. Момент выстрела попал на регистратор машины, которая ехала во встречном направлении.

«Водителю крупно повезло, пуля прошла около головы. Входное отверстие в заднее стекло справа, выходное — водительское. Чудом не попали в голову. Стрелок, это до поры до времени», — рассказали в описании видео.



Местные жители утверждают, что все инциденты произошли и происходят минимум раз в месяц в одном и том же месте — на участке рядом с двумя домами.

Ранее сообщали, что в деле зверски убитой сибирячки, продававшей машину, всплыли новые чудовищные подробности.