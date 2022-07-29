В сибирском городе поймали серийных похитителей велосипедов

В Томске полицейские задержали четырех местных жителей, которые подозреваются в кражах велосипедов на сумму более чем в 250 тыс. рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД по Томской области.

По версии правоохранителей, с апреля по июль 2022 года двое горожан 1977 и 1983 годов рождения, независимо друг от друга срезали тросы противоугонных замков, и похитили из подъездов многоквартирных домов 17 велосипедов. Их общая стоимость составила более 160 000 рублей.

Также полицейские обнаружили 45-летнего томича, который таким же способом с июня по июль 2022 года похитил 6 велосипедов общей стоимостью 43 000 рублей.

Помимо этого, полицейские задержали 43-летний мужчину, который обманом похитил из пунктов проката три велосипеда стоимостью более 64 000 рублей.

Всё похищенное имущество подозреваемые сбывали третьим лицам или в комиссионные магазины. Полицейскими изъято несколько велосипедов, которые возвращены законным владельцам.

Против всех подозреваемых правоохранители возбудили уголовное дело по ст.158 УК РФ «Кража».

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