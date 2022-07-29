29 июля
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Происшествия

В сибирском городе поймали серийных похитителей велосипедов

В Томске полицейские задержали четырех местных жителей, которые подозреваются в кражах велосипедов на сумму более чем в 250 тыс. рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД по Томской области.

Велосипед
Велосипед
СС0

По версии правоохранителей, с апреля по июль 2022 года двое горожан 1977 и 1983 годов рождения, независимо друг от друга срезали тросы противоугонных замков, и похитили из подъездов многоквартирных домов 17 велосипедов. Их общая стоимость составила более 160 000 рублей.

Также полицейские обнаружили 45-летнего томича, который таким же способом с июня по июль 2022 года похитил 6 велосипедов общей стоимостью 43 000 рублей.

Помимо этого, полицейские задержали 43-летний мужчину, который обманом похитил из пунктов проката три велосипеда стоимостью более 64 000 рублей.

Всё похищенное имущество подозреваемые сбывали третьим лицам или в комиссионные магазины. Полицейскими изъято несколько велосипедов, которые возвращены законным владельцам.

Против всех подозреваемых правоохранители возбудили уголовное дело по ст.158 УК РФ «Кража».

Ранее на Алтае продавец выкрал из сейфа недельную выручку и потратил ее в Барнауле.

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