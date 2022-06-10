10 июня
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Жизнь

Барнаулец на автовокзале обокрал потерявшего сознание человека

Жителю Барнаула предъявлено обвинение в грабеже и краже вещей у пассажиров, сообщает Управление на транспорте МВД по СФО.

Автовокзал.
Автовокзал.
Altapress.ru

С жалобой в полицию обратился житель Новосибирска, у которого в кафе возле автовокзала неизвестный украл сумку с ноутбуком, документами и личными вещами.

Задержали 44-летнего жителя Барнаула, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи.

«Установлена причастность задержанного к краже вещей у другого пассажира, которому на автовокзале стало плохо. Злоумышленник увидел лежащего без сознания человека, под видом помощи стал собирать оброненные мужчиной вещи и незаметно положил в карман мобильный телефон», — рассказали в ведомстве.


Ущерб, причиненный в результате грабежа и кражи, составил почти 24 тыс. рублей.

Жителю Барнаула грозит до 4 лет лишения свободы.

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