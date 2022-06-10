Барнаулец на автовокзале обокрал потерявшего сознание человека

С жалобой в полицию обратился житель Новосибирска, у которого в кафе возле автовокзала неизвестный украл сумку с ноутбуком, документами и личными вещами.
Задержали 44-летнего жителя Барнаула, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи.
«Установлена причастность задержанного к краже вещей у другого пассажира, которому на автовокзале стало плохо. Злоумышленник увидел лежащего без сознания человека, под видом помощи стал собирать оброненные мужчиной вещи и незаметно положил в карман мобильный телефон», — рассказали в ведомстве.
Ущерб, причиненный в результате грабежа и кражи, составил почти 24 тыс. рублей.
Жителю Барнаула грозит до 4 лет лишения свободы.