В сибирском городе толпа подростков жестоко избила 13-летнего мальчика

В Бердске толпа подростков жестоко избила 13-летнего ребенка. Он попал в больницу с травмами, родители обратились в полицию.

Как пишет «КП Новосибирск», мальчик гулял со сверстниками и зашел в магазин. Там к ним подошли несколько ребят и начали оскорблять и приставать.

Когда 13-летний пострадавший попросил отстать от них, группа предложила «разобраться на улице».

«Уже на крыльце магазина один из этих ребят стукнулся с Сережей лбом, на камере наблюдения это хорошо видно, и крикнул своим соратникам, что Сережа его якобы поцеловал. И ударил его в лицо. Потом подбежал второй мальчик и пнул сына в челюсть. Били они только Сережу — видимо, просто выбрали себе жертву. Друзья пытались вступиться за него, но их держали и отталкивали», — рассказала мать ребенка.

Мальчик успел написать родителям, что его избивают, после чего на него накинулись снова.

В толпе нападавших насчитали около 10−15 человек. Драка прекратилась, только когда подошел отец пострадавшего.

Избитый ребенок попал в больницу — у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом руки со смещением, рваная рана во рту, а также гематомы и ушибы.