25 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В сибирском городе толпа подростков жестоко избила 13-летнего мальчика

В Бердске толпа подростков жестоко избила 13-летнего ребенка. Он попал в больницу с травмами, родители обратились в полицию.

Ребенок, страх
Ребенок, страх
СС0

Как пишет «КП Новосибирск», мальчик гулял со сверстниками и зашел в магазин. Там к ним подошли несколько ребят и начали оскорблять и приставать.

Когда 13-летний пострадавший попросил отстать от них, группа предложила «разобраться на улице».

«Уже на крыльце магазина один из этих ребят стукнулся с Сережей лбом, на камере наблюдения это хорошо видно, и крикнул своим соратникам, что Сережа его якобы поцеловал. И ударил его в лицо. Потом подбежал второй мальчик и пнул сына в челюсть. Били они только Сережу — видимо, просто выбрали себе жертву. Друзья пытались вступиться за него, но их держали и отталкивали», — рассказала мать ребенка.

Мальчик успел написать родителям, что его избивают, после чего на него накинулись снова.

В толпе нападавших насчитали около 10−15 человек. Драка прекратилась, только когда подошел отец пострадавшего.

Избитый ребенок попал в больницу — у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом руки со смещением, рваная рана во рту, а также гематомы и ушибы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость