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В Питтсбурге неизвестный открыл стрельбу по посетителям синагоги, есть погибшие

27 октября в американском городе Питтсбург вооруженный мужчина ворвался в синагогу и открыл стрельбу. Не менее 11 человек погибли, еще шестеро пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Питтсбург.
Питтсбург.
СС0

Что произошло в синагоге Питтсбурга

В синагоге шла субботняя служба, поэтому было много прихожан. Внезапно неизвестный начал стрелять из автоматического оружия по посетителям синагоги. После стрелок открыл огонь и по полицейским, которые приехали на место ЧП, сообщает РБК.

Сколько людей пострадали в синагоге Питтсбурга

Изначально сообщалось о восьми погибших. Однако по последним данным их число выросло до 11. Шестеро людей пострадали, среди них есть четверо полицейских, которые получили ранения, сообщает РИА Новости.

Что известно о стрелке

CNN сообщает, что злоумышленник — 46-летний Роберт Боуэрс. По данным источников телекомпании CBS, мужчина перед стрельбой выкрикивал антисемитские лозунги.

По данным РИА Новости, журналисты портала BNL News нашли злоумышленника в соцсетях. Они пришли к выводу, что человек — сторонник нацистов, ненавидит президента США Дональда Трампа.

В результате перестрелки с полицией подозреваемый получил ранения и сдался. Мужчина может быть приговорен к смертной казни. Об этом заявил министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс, сообщает РЕН ТВ.

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