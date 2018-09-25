В Следкоме прокомменитровали смерть полицейского на Алтае

Труп был обнаружен вечером в минувший понедельник в надворной постройке в усадьбе дома покойного.
Как ранее сообщал Telegram-канал Mash, накануне якобы полицейский побывал на допросе в Следкоме в Барнауле. По этому поводу в ведомстве заявили:
— Уголовных дел в отношении погибшего следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю не расследовалось, процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов, он не имел.
На месте работает следственная группа, начата доследственная проверка.
Также назначена проверка краевым главком МВД. В Шипуново выехало руководство ГУ МВД.