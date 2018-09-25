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В Следкоме прокомменитровали смерть полицейского на Алтае

24 сентября в селе Шупуново Алтайского края было найдено тело оперуполномоченного угрозыска. Как рассказали в Следственном комитете, по предварительной информации, полицейский покончил жизнь самоубийством.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Труп был обнаружен вечером в минувший понедельник в надворной постройке в усадьбе дома покойного.

Как ранее сообщал Telegram-канал Mash, накануне якобы полицейский побывал на допросе в Следкоме в Барнауле. По этому поводу в ведомстве заявили:

— Уголовных дел в отношении погибшего следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю не расследовалось, процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов, он не имел.

На месте работает следственная группа, начата доследственная проверка.

Также назначена проверка краевым главком МВД. В Шипуново выехало руководство ГУ МВД.

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