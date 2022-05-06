В смертельное ДТП в центре Москвы попал на Porsche известный блогер

В Москве на пересечении Тверского путепровода и улицы Бутырский Вал произошло ДТП, сообщает официальный телеграм-канал столичного Дептранса.

Столкнулись легковушки Kia Rio и Porsche. Последняя от удара отлетела в грузовик, по информации телеграм-канала «112».

Предварительно установлено, что 31-летний водитель взятого в каршеринге автомобиля Kia Rio совершил проезд на красный свет, в результате чего допустил столкновение с Porsche. Автомобилист скончался на месте происшествия.

За рулем Porsche в момент аварии сидел популярный блогер и стример Некоглай (Николай Лебедев). Также в иномарке находился боец ММА Асхаб Магомедов, пишет bfm.ru.

Блогер и его пассажир получили травмы головы.

Всего после аварии за медпомощью обратились 5 человек.

Ранее на Алтае в ДТП погибла девочка, сидевшая на заднем сидении влетевшей в электоопору машины.