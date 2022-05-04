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Жизнь

Жителя Алтая осудили за гибель девочки в пьяном ДТП

В Алтайском крае за гибель 15-летней девушки осудили мужчину, который пьяным сел за руль и устроил ДТП, сообщает региональный СК.

ДТП в Павловском районе.
ДТП в Павловском районе.
altai-krai.sledcom.ru

Напомним, ДТП произошло 27 октября 2021 года в Павловском районе. Девочка-пассажирка скончалась на месте, 36-летнюю женщину госпитализировали.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на личном автомобиле по проселочной дороге. Нарушив правила дорожного движения, он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — рассказали в ведомстве.

51-летний водитель вину признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию-поселение на 5 лет 6 месяцев.

Ранее жителя Барнаула осудили за гибель четырехлетнего ребенка — пьяный посадил малыша в авто и втопил.

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