Жителя Алтая осудили за гибель девочки в пьяном ДТП

В Алтайском крае за гибель 15-летней девушки осудили мужчину, который пьяным сел за руль и устроил ДТП, сообщает региональный СК.

Напомним, ДТП произошло 27 октября 2021 года в Павловском районе. Девочка-пассажирка скончалась на месте, 36-летнюю женщину госпитализировали.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на личном автомобиле по проселочной дороге. Нарушив правила дорожного движения, он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — рассказали в ведомстве.

51-летний водитель вину признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию-поселение на 5 лет 6 месяцев.

Ранее жителя Барнаула осудили за гибель четырехлетнего ребенка — пьяный посадил малыша в авто и втопил.