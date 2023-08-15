15 августа
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Происшествия

В смертельном ДТП погибла семья из пяти человек

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль Infiniti выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

В иномарке ехала семья из Тобольска. Родители и трое детей — сестры — погибли, пишет ura.ru.

В машине находились также сыновья погибших родителей. Они получили травмы, мальчиков госпитализировали.

Движение на трассе частично перекрывали.

Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее смертельное ДТП с Toyota произошло на Алтае. Утром 14 августа в селе Кош-Агач Toyota Isis съехал с дороги и опрокинулся. Пожарные оказали первую помощь пострадавшему мужчине.

Также на месте ДТП был второй участник, он погиб.

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