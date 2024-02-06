В Сочи на горнолыжном курорте произошел сход снега

"Раньше всех. Ну почти" сообщает, что под завал снега попали шесть человек.
Всех их удалось спасти.
Ранее сообщалось, что после схода оползня в Китае пропали без вести почти 50 человек.
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На горнолыжном курорте "Лаура" в Сочи произошел сход снега.
"Раньше всех. Ну почти" сообщает, что под завал снега попали шесть человек.
Всех их удалось спасти.
Ранее сообщалось, что после схода оползня в Китае пропали без вести почти 50 человек.
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