В святом месте начали бить камнями еврейских верующих, пострадали 150 человек

На Храмовой горе в Иерусалиме начались беспорядки во время молитвы по случаю второй пятницы священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на The Jerusalem Post .

Столкновения начались рано утром 15 апреля, когда около 12 тыс. мусульман собрались на молитву. Среди них оказалось около 100 протестующих, некоторые из них были с флагами ХАМАС и Палестинской автономии.

Полиция дождалась окончания молитвы и затем попыталась вытеснить зачинщиков с Храмовой горы, но они забаррикадировалась в мечети Аль-Акса.

Там они приготовили камни и арматуру, которые использовали во время столкновений с силами безопасности Израиля.

В итоге полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Согласно информации Красного Креста, ранения получили 150 человек, среди них три израильских полицейских. Более 300 участников задержаны.



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