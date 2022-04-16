16 апреля
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Происшествия

В святом месте начали бить камнями еврейских верующих, пострадали 150 человек

На Храмовой горе в Иерусалиме начались беспорядки во время молитвы по случаю второй пятницы священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Jerusalem Post.

Иерусалим.
Иерусалим.
CC0

Столкновения начались рано утром 15 апреля, когда около 12 тыс. мусульман собрались на молитву. Среди них оказалось около 100 протестующих, некоторые из них были с флагами ХАМАС и Палестинской автономии.

Полиция дождалась окончания молитвы и затем попыталась вытеснить зачинщиков с Храмовой горы, но они забаррикадировалась в мечети Аль-Акса.

Там они приготовили камни и арматуру, которые использовали во время столкновений с силами безопасности Израиля.

В итоге полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Согласно информации Красного Креста, ранения получили 150 человек, среди них три израильских полицейских. Более 300 участников задержаны.


Ранее ВТО допустила беспорядки в бедных странах из-за голода.

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