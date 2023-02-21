В связи с аварийной посадкой вертолета в Сибири возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили 20 февраля в Кемеровской области из-за аварийной посадки вертолета. Об этом сообщает «Интерфакс».

20 февраля днем частный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в районе горы Топхан в Кемеровской области. В результате погиб один человек, один пострадал.

Погибшего доставили в Междуреченский городской округ и вернулись за пострадавшими. Эвакуация людей прошла успешно.

Всего было пять пассажиров и пилот. Сообщают, что одного раненого не довезли. Остальные находятся в медучреждении. У

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее вертолет Robinson пропал с радаров неподалеку горы Красная в Сахалинской области 17 февраля. Позже оказалось, что вертолет потерпел крушение в горах Сахалина. Погибли пилот и пассажир.