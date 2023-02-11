В тайных захоронениях нашли 68 мешков с человеческими останками

Найдено 68 мешков с человеческими останками в девяти тайных захоронениях, сообщает El Milenio.

ЧП случилось в Мексике.

Правоохранители задержали участников одной из банд. От них они узнали о девяти тайных захоронениях, находящихся недалеко от столицы региона.

Военнослужащие, полицейские и сотрудники прокуратуры смогли обнаружить 68 мешков с человеческими останками. Личности погибших и их количество уточняются, пишет Газета.Ru.

Продолжается поиск останков.

Цифра

С 1964 по 2022 год в Мексике пропало больше 100 тыс. человек.

Ранее четыре человеческих черепа обнаружили в посылке в аэропорту.

Посылку обнаружили при помощи рентгена во время досмотра грузов, которые отправляются курьерскими компаниями.

Черепа — разного размера. Они были завернуты в прозрачный пластик и алюминиевую фольгу. При них не было никакой документации.