В тайных захоронениях нашли 68 мешков с человеческими останками

ЧП случилось в Мексике.
Правоохранители задержали участников одной из банд. От них они узнали о девяти тайных захоронениях, находящихся недалеко от столицы региона.
Военнослужащие, полицейские и сотрудники прокуратуры смогли обнаружить 68 мешков с человеческими останками. Личности погибших и их количество уточняются, пишет Газета.Ru.
Продолжается поиск останков.
Цифра
С 1964 по 2022 год в Мексике пропало больше 100 тыс. человек.
Ранее четыре человеческих черепа обнаружили в посылке в аэропорту.
Посылку обнаружили при помощи рентгена во время досмотра грузов, которые отправляются курьерскими компаниями.
Черепа — разного размера. Они были завернуты в прозрачный пластик и алюминиевую фольгу. При них не было никакой документации.