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Происшествия

В Театре Российской армии погиб мужчина: упал с балкона на двух женщин

В Театре Российской армии зритель погиб после концерта Сергея Трофимова в субботу, 2 апреля, сообщает РИА «Новости».

Театр Российской армии. Москва.
Театр Российской армии. Москва.
salvadress.ru

Мужчина потерял равновесие и упал с балкона.

«Да, такое, к сожалению, случилось. Сейчас идет разбирательство», — рассказал директор театра Иван Чурсин.

Он подчеркнул, что помещение было арендовано и концерт не имеет отношения к театру.

В правоохранительных органах уточнили, что две женщины пострадали при инциденте театре.

«По предварительной информации, падая, мужчина задел двух женщин, которые позже обратились за медпомощью», — сообщил собеседник агентства.

Ранее на сцене Большого театра погиб артист — насмерть придавила огромная декорация.

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