В Театре Российской армии погиб мужчина: упал с балкона на двух женщин

Мужчина потерял равновесие и упал с балкона.
«Да, такое, к сожалению, случилось. Сейчас идет разбирательство», — рассказал директор театра Иван Чурсин.
Он подчеркнул, что помещение было арендовано и концерт не имеет отношения к театру.
В правоохранительных органах уточнили, что две женщины пострадали при инциденте театре.
«По предварительной информации, падая, мужчина задел двух женщин, которые позже обратились за медпомощью», — сообщил собеседник агентства.
Ранее на сцене Большого театра погиб артист — насмерть придавила огромная декорация.