В Театре Российской армии погиб мужчина: упал с балкона на двух женщин

В Театре Российской армии зритель погиб после концерта Сергея Трофимова в субботу, 2 апреля, сообщает РИА «Новости» .

Мужчина потерял равновесие и упал с балкона.

«Да, такое, к сожалению, случилось. Сейчас идет разбирательство», — рассказал директор театра Иван Чурсин.

Он подчеркнул, что помещение было арендовано и концерт не имеет отношения к театру.

В правоохранительных органах уточнили, что две женщины пострадали при инциденте театре.

«По предварительной информации, падая, мужчина задел двух женщин, которые позже обратились за медпомощью», — сообщил собеседник агентства.

Ранее на сцене Большого театра погиб артист — насмерть придавила огромная декорация.