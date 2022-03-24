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Это вам не стриптиз. В Барнауле выступит мужской театр танца «Дамские угодники»

28 марта в Барнауле пройдет шоу театра танца «Дамские угодники». Они представят программу RUSSIAN BOYS.

Шоу "Дамские угодники"
Шоу "Дамские угодники"
barnaul.kassy.ru

Шоу «Дамские угодники» существует больше 12 лет, поставили больше 10 программ.

Его называют «танцевальным камеди-клабом» благодаря сочетанию искрометного юмора и интерактиву со зрителями, а также ярким танцевальным постановкам и качественной хореографии.

В программе каждого спектакля массовые номера, дуэты, соло, конкурсы и подарки.

«Фантазийное интерактивное танцевальное шоу „Дамские угодники“ — это настоящий театр, созданный мужчинами, чье призвание — создавать красоту в танце, специально для женщин! „Дамские угодники“ — лучшее шоу, в котором сплелись жанры танца, музыки, актерского мастерства и стендап-юмора», — говорят организаторы.

Профессиональных танцоров коллектива объединяет любовь к танцу и стремление создавать женщине праздник.

Посмотреть на красивых мужчин можно будет в ДК Барнаула. Начало в 19:00. Цена билета — 1000−2400 рублей.

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