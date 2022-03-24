Это вам не стриптиз. В Барнауле выступит мужской театр танца «Дамские угодники»

28 марта в Барнауле пройдет шоу театра танца «Дамские угодники». Они представят программу RUSSIAN BOYS.

Шоу «Дамские угодники» существует больше 12 лет, поставили больше 10 программ.

Его называют «танцевальным камеди-клабом» благодаря сочетанию искрометного юмора и интерактиву со зрителями, а также ярким танцевальным постановкам и качественной хореографии.

В программе каждого спектакля массовые номера, дуэты, соло, конкурсы и подарки.

«Фантазийное интерактивное танцевальное шоу „Дамские угодники“ — это настоящий театр, созданный мужчинами, чье призвание — создавать красоту в танце, специально для женщин! „Дамские угодники“ — лучшее шоу, в котором сплелись жанры танца, музыки, актерского мастерства и стендап-юмора», — говорят организаторы.

Профессиональных танцоров коллектива объединяет любовь к танцу и стремление создавать женщине праздник.

Посмотреть на красивых мужчин можно будет в ДК Барнаула. Начало в 19:00. Цена билета — 1000−2400 рублей.