В центре Барнаула избили бейсбольной битой подростка из-за снежков

Жительница Барнаула заявила, что неизвестный парень несколько раз ударил ее ребенка бейсбольной битой по голове. Это случилось в десятом часу вечера 24 ноября на проспекте Ленина на остановке у ЦУМа, пишет Barnaul22.

По словам женщины, ее сын с друзьями дурачились возле остановки. Шапку одного из ребят они закинули на остановочный павильон, после чего нашли палку, чтобы достать ее с крыши.

В это время к стоящей рядом машине подошла компания молодых людей — 4 парня и девушки. Им не понравилось, как подростки себя ведут, они посчитали, что дети закидывают снежками прохожих. Поэтому парни стали отчитывать ребят, при этом, по словам матери потерпевшего, даже матерились на подростков.

Ее сын попытался объясниться со взрослыми. Тогда один из парней взял из машины бейсбольную биту и, по словам матери потерпевшего, ударил ею три раз мальчика по голове. После чего вся компания нападавших села в машину и уехала.

Упавшего подростка подняли на ноги друзья. Потом они обратились за помощью к наряду ДПС. Полицейские полчаса объезжали окрестности в поисках обидчиков школьника. Но никого не нашли.

Пострадавший в это время на состояние здоровья не жаловался. Дети позвонили матери мальчика и сообщили, что едут в полицию. Та с мужем также приехала в отделение.

Там они застали сына и его друга, а также родственников этого друга. ПО словам последних, побитый мальчик не мог разговаривать и у него было зеленое лицо. Паренька отвезли в больницу, где диагностировали сотрясение мозга и госпитализировали в отделение нейрохирургии.

Родители потерпевшего просят откликнуться свидетелей произошедшего.