В Сибири девочка отбилась от насильника, когда шла на тренировку по карате

В городе Лесосибирск Красноярского края 10-летняя школьница смогла отбиться от насильника, который напал на нее на улице, сообщает Следственный комитет России на своем канале в YouTube.

По предварительной версии следствия, вечером 14 ноября девочка шла на занятия по карате, которые проходят школе. Когда она проходила мимо хоккейной площадки, то на нее напал мужчина. Он повалил жертву на землю, и, причинив множественные удары по лицу, требовал раздеться.

В этот момент мимо шла женщина, которая заступилась за ребенка. Нападавший отвлекся на нее, и школьница вырвалась и убежала, — отмечают в ведомстве.

Подозреваемого задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело и продолжают расследование.