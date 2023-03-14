В центре Барнаула произошло ДТП. На месте работают экстренные службы

Читатели altapress.ru сообщают, что на пересечении Никитина и Красноармейского произошло ДТП.

На месте очевидцы заметили много сотрудников экстренных служб. Среди них и пожарные, и скорая, и полиция.

Подробности пока неизвестны.

Ранее автомобиль на полной скорости врезался в остановку, погиб человек. Возбудили уголовное дело.