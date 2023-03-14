14 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В центре Барнаула произошло ДТП. На месте работают экстренные службы

Читатели altapress.ru сообщают, что на пересечении Никитина и Красноармейского произошло ДТП.

ДТП на Никитина-Красноармейский.
ДТП на Никитина-Красноармейский.
Altapress.ru

На месте очевидцы заметили много сотрудников экстренных служб. Среди них и пожарные, и скорая, и полиция.

Подробности пока неизвестны.

Ранее автомобиль на полной скорости врезался в остановку, погиб человек. Возбудили уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость