В центре Барнаула произошло ДТП. На месте работают экстренные службы

На месте очевидцы заметили много сотрудников экстренных служб. Среди них и пожарные, и скорая, и полиция.
Подробности пока неизвестны.
Ранее автомобиль на полной скорости врезался в остановку, погиб человек. Возбудили уголовное дело.
Читатели altapress.ru сообщают, что на пересечении Никитина и Красноармейского произошло ДТП.
На месте очевидцы заметили много сотрудников экстренных служб. Среди них и пожарные, и скорая, и полиция.
Подробности пока неизвестны.
Ранее автомобиль на полной скорости врезался в остановку, погиб человек. Возбудили уголовное дело.
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