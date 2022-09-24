В центре Барнаула произошло два ДТП. Очевидцы делятся фото

Сразу две аварии случились в центре Барнаула, правда, в разных местах

Одно ДТП — рядом с ТРЦ Galaxy, сообщается в паблике Barnaul 22/. Столкнулись две легковушки.

О пострадавших не сообщается. Однако движение затруднено на этой стороне пр.Строителей.

Другое ДТП — с участием мотоциклиста — произошло на пересечении пр. Комсомольского и ул. Анатолия. На снимке очевидца — мотоцикл на автодороге. О судьбе владельца также ничего не сообщается. Впереди стоящая легковушка помята.

ДТП с участием мотоциклиста. altapress.ru

Ранее молодой мотоциклист погиб в ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск.