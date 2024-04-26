Накануне возле педагогического университета между таксистом и подростками на электросамокате произошел конфликт, сообщает " Инцидент Барнаул ".

Подростки ехали на самокате и чуть не задели автомобиль такси. Из него вышел водитель, начался конфликт.

В ходе перепалки таксист достал из багажника топор. Однако применять его по отношению к оппонентам не стал.

Позже очевидцы сообщили, что в конфликте виноваты самокатчики, которые хотели проехать проезжую часть, при этом не притормаживая перед автомобилем. Также они ехали вдвоем на одном самокате.

По словам заставших инцидент горожан, подростки сами начали провоцировать таксиста. "Он уже сел в машину и хотел уезжать, но они его просто вывели из себя", — заявили барнаульцы.

Ранее в Барнауле самокатчик чудом остался жив после наезда автомобиля.

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