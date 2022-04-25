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Происшествия

В центре Москвы зарезали молодого хоккеиста

В центре Москвы в ночь с 23 на 24 апреля был убил хоккеист Роман Дидур, сообщает Telegram-канал 112.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Инцидент произошел в кафе «Баклажан».

Там в это время с семьей сидел 37-летний предприниматель Армен Куюмджи, который поставлял в заведение продукты. Бизнесмен сказал, что кафе закрыто, и это, судя по всему, не понравилось хоккеисту — завязался конфликт, пишет РЕН ТВ.

После конфликта Дидур вышел на улицу, где получил от оппонента удар ножом в грудь.

Подозреваемый в убийстве уже задержан. Его допрашивали в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело.

Дидур выступал за детские команды «Пингвины» и «Созвездие», пишет Газета.Ru. В сезоне-2017/18 он играл за студенческую команду РГУНГ.

В 2012 году хоккеиста Николая Федяшева убили в самарском ночном клубе «Метелица». Неизвестный мужчина достал нож и ударил Федяшева по горлу, после чего напал на товарища хоккеиста.

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