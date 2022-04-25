В центре Москвы зарезали молодого хоккеиста

Инцидент произошел в кафе «Баклажан».
Там в это время с семьей сидел 37-летний предприниматель Армен Куюмджи, который поставлял в заведение продукты. Бизнесмен сказал, что кафе закрыто, и это, судя по всему, не понравилось хоккеисту — завязался конфликт, пишет РЕН ТВ.
После конфликта Дидур вышел на улицу, где получил от оппонента удар ножом в грудь.
Подозреваемый в убийстве уже задержан. Его допрашивали в Следственном комитете.
Возбуждено уголовное дело.
Дидур выступал за детские команды «Пингвины» и «Созвездие», пишет Газета.Ru. В сезоне-2017/18 он играл за студенческую команду РГУНГ.
В 2012 году хоккеиста Николая Федяшева убили в самарском ночном клубе «Метелица». Неизвестный мужчина достал нож и ударил Федяшева по горлу, после чего напал на товарища хоккеиста.