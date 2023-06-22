В центре Парижа взорвалось здание - пострадало 37 человек

В здании в центре Парижа произошел взрыв газа, из-за чего начался пожар. Пострадало не менее 37 человек.

Взрыв произошел в одном из зданий пятого округа города. По словам заместителя мэра города Эдуарда Сивеля, оно находилось на площади Альфонса Лаверана в районе Валь-де-Грас, сообщает "Газета.ru".

Здание долгое время горело. Жителей призвали держаться подальше от места происшествия, чтобы не пострадать и не помешать пожарным бороться с огнем.

Местный телеканал BFMTV сообщает, что здание полностью обрушилось.

В результате происшествия пострадало не менее 37 человек. Четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщают РИА Новости.

Ранее страшное смертельное ДТП произошло в Дагестане. Девять человек погибли, еще 20 пострадали.