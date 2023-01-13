В убийстве голубя обвинили режиссера «Армагеддона»

Итальянские официальные лица утверждают, что голубь был убит тележкой в 2018 году, когда Бэй проводил съемки в Риме. Там считается незаконным причинять вред диким птицам.

Прокуратура утверждает — участник съемочного процесса стал свидетелем произошедшего и якобы сделал фото, прежде чем сообщить об этом в правоохранительные органы, пишет Lenta.ru.

Обвинение

Обвинение состоит в том, что Бэй несет ответственность за инцидент — как режиссер. Он несколько раз пытался закрыть дело, но прокуроры настаивали на обвинениях.

Однако режиссер заявил, что не причинял вреда птице. Источники подтверждают — все почтовые голуби удачно приземлились.

Между тем мозгом голубей научились управлять в Поднебесной. Ученые создали небольшой литиевый аккумулятор, работающий на солнечной панели. Устройство и подпитывает чип, интегрированный в мозг голубя. С помощью этой технологии авторы смогли добиться двухчасового управляемого полета.