В Кузбассе опровергли требование сдирать голубей с окон из-за их связи со словом на букву «м»

В Кемеровской области некоторые работники образования и ученики якобы получили рекомендации избегать изображений голубей и журавлей при подготовке ко Дню Победы, сообщает « Сибдепо ».

Как отмечает издание, информацию о нежелательном использовании изображений птиц подтвердил один из работников образования Кузбасса.

Также сообщили о якобы необходимости исключить журавликов на штендерах для акции «Бессмертный полк».

Издание отправило запрос в Департамент информационной политики Кузбасса и получил однозначный ответ.