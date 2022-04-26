27 апреля
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Жизнь

В Кузбассе опровергли требование сдирать голубей с окон из-за их связи со словом на букву «м»

В Кемеровской области некоторые работники образования и ученики якобы получили рекомендации избегать изображений голубей и журавлей при подготовке ко Дню Победы, сообщает «Сибдепо».

Голубь.
Голубь.
unsplash.com

Как отмечает издание, информацию о нежелательном использовании изображений птиц подтвердил один из работников образования Кузбасса.

Также сообщили о якобы необходимости исключить журавликов на штендерах для акции «Бессмертный полк».

Издание отправило запрос в Департамент информационной политики Кузбасса и получил однозначный ответ.

«Вопросы, связанные с подготовкой и проведением в Кузбассе мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, рассматриваются оргкомитетом „Победа“. На заседании оргкомитета „Победа“ 6 апреля 2022 года рассмотрены, в том числе, вопросы подготовки и проведения шествий народного движения „Бессмертный полк России“. По итогам заседания утвержден протокол поручений губернатора Кузбасса № 94, состоящий из 15 пунктов, среди которых нет каких-либо указаний или заданий, касающихся оформления штендеров с портретами ветеранов», — разъяснили в ответе.

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