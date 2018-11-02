В Уфе арестовали полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании дознавателя на рабочем месте

2 ноября Кировский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия об аресте трех бывших сотрудников полиции, которых подозревают в изнасиловании своей коллеги —- молодой женщины-дознавателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию представителя суда. Самих журналистов на судебное заседание не поступили, объявив его закрытым без объяснения причин.

Решение по каждому подозреваемому принималось на отдельном заседании, но все они прошли 2 ноября. В итоге всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря.

Как предварительно установлено следствием, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка — дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии — подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.

Подозреваемых по делу трое. Все они начальники отделов МВД 51, 50 и 34 лет. Впрочем, теперь все трое уже бывшие начальники — их уволили из органов внутренних дел.

Их задержали 31 октября по подозрению в изнасиловании девушки-дознавателя в служебном помещении. В отношении них завели уголовное дело по статье об изнасиловании и совершении насильственных действий, совершенных группой лиц. В их квартирах и на рабочих местах провели обыски.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что МВД направило в Башкирию сотрудников центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего. По ее словам, будет дана правовая оценка действиям руководителей территориальных органов МВД на районном и региональном уровнях. Виновных должностных лиц привлекут к ответственности.