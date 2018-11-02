В Уфе арестовали полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании дознавателя на рабочем месте

Решение по каждому подозреваемому принималось на отдельном заседании, но все они прошли 2 ноября. В итоге всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря.
Как предварительно установлено следствием, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка — дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии — подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.
Подозреваемых по делу трое. Все они начальники отделов МВД 51, 50 и 34 лет. Впрочем, теперь все трое уже бывшие начальники — их уволили из органов внутренних дел.
Их задержали 31 октября по подозрению в изнасиловании девушки-дознавателя в служебном помещении. В отношении них завели уголовное дело по статье об изнасиловании и совершении насильственных действий, совершенных группой лиц. В их квартирах и на рабочих местах провели обыски.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что МВД направило в Башкирию сотрудников центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего. По ее словам, будет дана правовая оценка действиям руководителей территориальных органов МВД на районном и региональном уровнях. Виновных должностных лиц привлекут к ответственности.