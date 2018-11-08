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Происшествия
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В воронежской больнице 89-летней узнице концлагеря ошибочно ампутировали здоровую ногу

Воронежский орган Росздравнадзора проверит качество оказания медицинской помощи в городской больнице № 3 в связи с сообщениями об ампутации пациентке здоровой ноги во время плановой операции.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

4 ноября в городской больнице № 3 пенсионерке — узнице концлагеря — ампутировали до середины бедра здоровую ногу вместо пораженной гангреной конечности.

Заявление по данному факту в правоохранительные органы написал сын пенсионерки. Мужчина рассказал, что после экстренной госпитализации, хирурги ампутировали его матери левую ногу, которая была здорова, и показаний для ее удаления не было, потому что гангрена была на правой ноге, пишет znak.com.

Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся опросы родственников, очевидцев произошедшего, приняты объяснения у медицинских работников.

«Выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавили в СКР.

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