В Югре обрушился мост, есть жертвы

В Следкоме по региону сообщили, что два человека погибли, пятеро пострадали, передает «Интерфакс».
Мост находился на реконструкции. После обрушения с него упали КамАЗ и кран.
Напомним, в октябре в Приморском крае на главный путь Транссибирской магистрали обрушился мост из-за того, что по нему ехал тяжелый грузовик. Пострадал водитель.
В конце октября во время проезда большегруза обвалился мост под селом Осиновка. Фура откатилась назад и придавила легковушку, в которой были два человека. Оба погибли.