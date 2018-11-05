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5 ноября
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Происшествия
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В Югре обрушился мост, есть жертвы

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа обрушился мост, сообщили РИА Новости со ссылкой на МЧС.

МЧС
МЧС
Надежда Будрина

В Следкоме по региону сообщили, что два человека погибли, пятеро пострадали, передает «Интерфакс».

Мост находился на реконструкции. После обрушения с него упали КамАЗ и кран.

Напомним, в октябре в Приморском крае на главный путь Транссибирской магистрали обрушился мост из-за того, что по нему ехал тяжелый грузовик. Пострадал водитель.

В конце октября во время проезда большегруза обвалился мост под селом Осиновка. Фура откатилась назад и придавила легковушку, в которой были два человека. Оба погибли.

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