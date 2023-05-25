В здании Минобороны в центре Москвы произошел пожар

Возгорание, по сообщению экстренных служб, наблюдается на одном из балконов.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
О подробностях случившегося пока не сообщается.
Ранее в здании Пограничного управления ФСБ произошел пожар. ЧП случилось в Ростове-на-Дону. Площадь пожара достигла 880 кв. м. Ему присвоили второй номер сложности. Две стены здания обрушились.
Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Из-за распространения огня взорвались емкости с горюче-смазочными материалами. Один дом и студенческое общежитие эвакуировали.
По данным экстренных спецслужб, один человек погиб, еще двое пострадал.