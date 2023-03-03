В желудке акулы нашли части тела пропавшего мужчины

ЧП случилось в Аргентине.

Последний раз его видели за восемь дней до этого — он отправился куда-то на своем мотовездеходе.

Известно, что парень — большой фанат мотоциклов и вездеходов. Мужчина сообщил жене, что задержится, но не вернулся домой. Его мотовездеход нашли разбитым на одном из пляжей Патагонии, недалеко от него лежал расколотый надвое шлем, указывает Lenta.ru. Началась поисковая операция в окрестностях. Но мужчину не нашли.

Спустя восемь дней местные рыбаки нашли человеческие останки в желудке небольшой суповой акулы.

Семья опознала мужчину по татуировке на руке.

Ранее здоровенный бегемот проглотил двухлетнего мальчика, а потом выплюнул его. Жители деревни принялись швырять в животное камни. В итоге бегемот выплюнул мальчика и уплыл восвояси.

Между тем огромный крокодил-убийца выпрыгнул из реки и утащил под воду мальчика. Отец попытался спасти сына, но не смог. Крокодил еще несколько раз выплывал на поверхность с ребенком в зубах, после чего исчез.